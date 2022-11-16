«Два медийных игрока на поле – это мало». Камил Гаджиев о регламенте Winline Медиалиги

Президент Fight Nights Камил Гаджиев на конференции Winline Медиалиги высказался о количестве медийных игроков на поле.

«Два медийных игрока на поле – это мало. Медиалига в понимании людей – это прикольный футбол между людьми, которые помимо футбола из себя что-то представляют в социальных сетях и так далее.

И когда таких людей всего двое – это как-то не по-медийному. Я считаю, что четверо должны играть.

Качество футбола снизится на некоторое время – потом эти медийные люди научатся играть. У некоторых команд вообще не снизится – у 2Drots по 7-8 медийных футболистов.

Этим я делюсь как зритель – мне это намного интереснее, чем бывшие и зачастую несостоявшиеся футболисты, которые бегают по полю и пытаются себе что-то отжать», – заявил Камил.