Егоров об уходе Хачатуряна летом и его возможном возвращении: «Тогда мне нужны были просмотры и хайп, чтобы продать «Броуков» спонсорам»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал возможное возвращение Артема Хачатуряна в клуб.

Хачатурян ранее уже работал в «Броуках» спортивным директором. Во втором сезоне он сотрудничал с .

– Ты летом зарубился с Хачатуряном в своей телеге. Писал про него: «Мелкий масштаб личности. Его предел – это жалобы, обиды и вечное чувство недооцененности». «Псевдоначитанный псевдоинтиллигент». «Типичная бывшая». Сейчас вы ведете переговоры о возвращении в , как такое возможно? Что изменилось с того времени? В каких вы на данный момент отношениях?

– Бывает, что люди обижаются друг на друга, ссорятся, обмениваются колкостями и снова мирятся. Если бы каждый из нас уделял исключительное внимание иной ссоре – в мире вообще не осталось бы друзей. Так что здесь нет диссонанса.

Нет диссонанса и в том, что мы говорим с Артемом о «Броуках». Он с первого дня в команде, наравне с Саней ФИФА, Вовой Гарцуновым и Эрикйано. Уверен, клуб ему небезразличен. И я не просто так приглашал Артема в первый день создания проекта – значит, я был уверен в его нестандартном мышлении и в том, что мы придем к успеху.

Почему мы разошлись летом? Все просто. Мне нужны были просмотры и хайп, чтобы продать «Броуков» спонсорам и чтобы проект стабильно существовал. Артем хотел строить молодую, именно футбольную команду, где нет скидок, скажем так, на сериальность и медийные сумасшествия, и где президент клуба не говорит, кто должен быть в заявке и на поле, а кто нет.

Сейчас, когда медийный футбол превратился в профессиональный, и когда игра Эрикйано в течение 45 минут воспринимается как фантастика – время вернуться к тому разговору. Тем более, контент нужно выводить на новый культурный уровень – и с Артемом, которого я знаю больше 10 лет, это будет возможно.

А если ничего не получится – тоже не беда. Пообщаемся, обсудим и все решим уже на этой неделе», – сказал Егоров.