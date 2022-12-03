Эдамс не считает «Амкал» конкурентом 2Drots: «Просмотры, наша победа, у них постоянная смена. О чем говорить?»

после победы во втором сезоне заявил, что не считает «Амкал» конкурентом 2Drots.

– Я играю в самой сильной команде, являюсь ее капитаном, у нас самый крутой коллектив. Эмоции не описать, только оказавшись на моем месте можно это почувствовать.

– Некит называл 2022-й годом ###### «Амкала». Как ты можешь назвать этот год?

– Не то что бы мы соревновались с «Амкалом». Нет команд, кого бы мы не обыграли.

Тут собрались люди, которые в профессиональном футболе не смогли чего-то добиться, а тут они выносят всех. Это ###### медийного футбола от 2Drots.

– «Амкал» – не конкурент 2Drots?

– Абсолютно. Просмотры, победа. О чем говорить? «Амкал» – это бренд, да, но у них постоянная смена, а у нас костяк, коллектив, – сказал капитан «дротов» телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.