«Двум алкашам-казиношникам пора выяснить отношения в ринге». Володя XXL кинул вызов Крапу на бой

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Форвард «БроукБойз» Володя XXL после боя форварда «На Спорте» Олега Майами и защитника «БроукБойз» Георгия Тигиева решил бросить вызов на бой хавбеку 2Drots Крапу.

«Официально – я кидаю вызов Крапу на бой. «Наше Дело», Hardcore Fighting Championship и т.д. – жду материальных предложений. С футболом мы уже закончили – двум алкашам-казиношникам пора выяснить отношения в ринге.

Поэтому, Крап, я кидаю тебе вызов на бой, надеюсь, что кто-то возьмется за это дело. Это была бы классная история», – заявил Володя.

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