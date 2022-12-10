«Переживаем за Тигиева, моего близкого. Я его воспитал». Давыдов о бое Майами – Тигиев

Сергей Давыдов высказался о бое Георгия Тигиева и Олега Майами.

– Как вы? За кого сегодня переживаете, за кого болеете?

– Переживаем за Тигиева, моего близкого. Я его воспитал, просмотрим, что я заслужил.

– А секнундировать ты сегодня хотел, Серега?

– Да, Я сегодня хочу туда, с ним. Буду подсказывать ему все. Я буду там сегодня.

– А подготовка. Это по твоей программе он лег спать в 6 часов утра?

– Нет, вот это я упустил чуть-чуть. Я готовил его, сейчас хочу спросить, почему так произошло все?, – сказал Давыдов.