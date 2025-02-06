«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
Валерий Чупин – игрок «Амкала».
«Амкал» подписал нового центрального защитника Валерия Чупина.
Ранее 22-летний футболист выступал за «Ротор» и «Химки».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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