Мачей Рыбус сравнил медийный и профессиональный футбол.

– Тяжело было переключиться на медиафутбол? Ощутил разницу в зарплате?

– Понятно, что тут другие финансы, но условия тренировок здесь – как в профессиональном футболе. Выезд в Абу-Даби, скоро будет вылет в Турцию. Понятно, что больше обращаешь внимание на обращение с деньгами. За свою карьеру я много проинвестировал, заработал.

Тут немного по-другому, но если у тебя есть голова и ты думаешь о будущем, то все в порядке, – сказал бывший защитник «Локомотива » и «Спартака », выступающий сейчас за ФК «10».