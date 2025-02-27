Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
Мачей Рыбус сравнил медийный и профессиональный футбол.
– Тяжело было переключиться на медиафутбол? Ощутил разницу в зарплате?
– Понятно, что тут другие финансы, но условия тренировок здесь – как в профессиональном футболе. Выезд в Абу-Даби, скоро будет вылет в Турцию. Понятно, что больше обращаешь внимание на обращение с деньгами. За свою карьеру я много проинвестировал, заработал.
Тут немного по-другому, но если у тебя есть голова и ты думаешь о будущем, то все в порядке, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Спартака», выступающий сейчас за ФК «10».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24
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