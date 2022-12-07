Райзен – Некиту: «Нет бы порадоваться за комьюнити. Раньше это была лужа из двух команд, сейчас – целое море»

Райзен ответил Некиту по поводу постоянных претензий к голосованию на индивидуальные премии по итогам года.

«Менн, да хватит столько машнить из-за этих наград, порофлили и хватит. Нет бы порадоваться за комьюнити, за полноценное появление медиафутбола, раньше это была лужа из двух команд, сейчас это целое море.

Я с кайфом на церемонию залечу и сделаю это не ради наград, которые, скорее всего, и не получу. Мне будет приятно лично увидеть тот масштаб, на который вышла индустрия.

Я искренне считаю, что каждый в это внес свой вклад, и тут нет отдельных личностей, кто это якобы создал, это исключительно коллективное достижение», – написал .