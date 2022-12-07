Некит о голосовании: «Я имею право агитировать за своих, у меня 2 кубка. Что у Германа? У «Броуков»?»

Некит объяснил, почему считает неправильным призыв президентов клубов голосовать за своих.

Босс 2Drots назвал «глупыми» руководителей команд, которые поступали таким образом. На это ответил основатель «Амкала» Герман Эль Класико, заявивший, что и «дроты» в соцсетях агитировали голосовать за своих.

«Можешь по датам проверить: сначала ты закинул агитацию, потом закинули. Посмотрев на все это, мы, естественно, попросили голосовать за наших игроков.

Я считаю глупым агитировать так, как это делал ты: «Дуб – лучший нападающий». Я считаю, что это стыдно. Кроме как глупостью это никак не назвать. Либо ты считаешь своих подписчиков за дурачков.

Ты пишешь, что был готов обменяться голосами. Почему для вас это нормально? Почему вы не хотите адекватного, честного голосования?

Мы априори в разных положениях. У меня два кубка Медиалиги. Что у Германа, что у «Броуков»? Я имею право агитировать за своих, потому что я реально считаю, что наши игроки лучшие в этом году. С чем вы хотите поспорить?

Обменяться голосами – это значит, что Герман голосует за Дьякова, а Егоров голосует за условного Левшука. Вас в очередной раз хотели с улыбкой на лице #######.

В ##### настроение пропало дальше распинаться. Я всего лишь хотел честное голосование и адекватный выбор, где мы с вами общаемся и все слышат друг друга», – заявил Некит.