«Роналду впервые дал слабину спустя 20 лет. Пришло время тех, кто способен лишь на пакости». Егоров о Криштиану

Дмитрий Егоров прокомментировал изменения Криштиану Роналду.

«Весь мир дождался момента, когда можно оттоптаться на Роналду своими грязными стопами.

Сейчас ясно, как их и вас на самом деле бесило, когда Роналду говорил: «Я – лучший». И вы, уязвленные и завистливые, молчали – ведь Криш и был лучшим.

Вас раздражал его нарциссизм, но вместо желаемых насмешек вы вынуждены были восхищаться – ведь этот нарцисс бил все рекорды: клуб за клубом, страна за страной.

Вас злила его напомаженная мордашка, но вместо плевков ему в лицо, вы вынуждены были признавать – он идеален.

И вот, 20 лет спустя, когда Роналду впервые дал слабину, пришло время тех, кто способен лишь на мелочные смешки и пакости.

И две сентенции.

1. Месси безусловно сильнее как футболист. Но вполне себе порочные люди люди для меня лично интереснее инопланетян.

2. Не будь у Роналду такого характера – не было бы и Роналду, которого вы обсуждали 20 лет.

3. И нет ничего смешнее рассуждений: ах, вот такой он на самом деле человек. Да, именно такой на самом деле человек с отклонениями – и может достичь невероятных результатов. Вот и все», – написал президент «БроукБойз».