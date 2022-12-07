«Медиалига может умереть без 2Drots». Слон о возможном уходе 2Drots в профессиональный футбол

Хавбек 2Drots Слон прокомментировал возможный уход команды из медийного футбола в профессиональный.

«Конец медийного футбола уже для многих произошел. Хотя мне это не особо понятно – когда не умеющие играть в футбол блогеры выходили и били мяч по аутам, якобы устраивая какое-то шоу, и это считалось медиафутболом. А сейчас эти же люди говорят, что медиафутбол мертв.

Я думаю, что мы сейчас номер один, и ещё долго будем. Мы самая сильная футбольная и медийная команда в комьюнити, поэтому, конечно, от этого точно проиграет медиафутбол – особенно Медиалига. Вот она конечно может умереть без нас.

Но, тем не менее, я думаю, что если реалистично на это смотреть, то медиафутбол все равно в каком-то своем направлении будет развиваться независимо от того, кто играет в лиге. Но, конечно, я бы не хотел, чтобы 2Drots уходили из медиафутбола», – заявил Слон телеграм-каналу Radio Media.