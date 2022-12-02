Сибскана о вылете Германии с ЧМ: «######### со своими флагами и перфомансами 😁»

Сибскана позлорадствовал после вылета сборной Германии с ЧМ-2022.

Немцы в 3-м туре группового этапа обыграли Коста-Рику (4:2), однако для плей-офф этого не хватило.

«######### со своими флагами и перфомансами 😁», – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.

Андрей уже критиковал акцию сборной Германии на игре с Японией в 1-м туре (1:2).

Тогда игроки бундестим во время командного фото закрыли рты руками в знак протеста против ФИФА.

Ранее ФИФА запретила Германии и другим сборным носить повязки One Love против дискриминации, угрожая наказать футболиста с ней желтой карточкой.