Тренер «Акрона» о 2Drots: «Видел их матчи в Кубке России – они были конкурентоспособны»

Евгений Калешин считает, что 2Drots могли бы играть во Второй лиге.

«Мы с Дмитрием Кузнецовым (главным тренером 2Drots – прим. Sports) хорошо знакомы, вместе учились на категорию. Я слежу за Медиалигой, смотрю матчи. Как раз с ним пришел на игру между «Родиной Медиа» и «На Спорте», посмотрел оба полуфинала.

Первый матч был намного хуже по качеству, чем второй с участием 2Drots и «Денег» – это мое субъективное мнение. 2Drots – одна из самых организованных команд в плане игры, они похожи на профессиональную команду. Видел их матчи в Кубке России, и они были конкурентоспособны в играх с «Чертаново» и «Текстильщиком».

Могли бы 2Drots заявиться во Вторую лигу? Если судить только по игровым моментам, которые я видел – наверное, да. Они тренируются по два-три раза в неделю и показывают неплохой уровень. Сложно сказать, за какие места они могли бы бороться, – сказал главный тренер тольяттинского «Акрона».