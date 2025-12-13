  • Спортс
  • Мусагалиев об игре со «Спартаком»: «В следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем»
Мусагалиев об игре со «Спартаком»: «В следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем»

Азамат Мусагалиев: в следующем году установим контакты с лучшим клубом страны.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о планах сыграть со «Спартаком».

«Со «Спартаком» переговоров по игре пока что не было. Он переживает времена, когда ему не до разговоров с нами. Думаю, что в следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем. Или хотя бы наметим моменты, где можем соприкоснуться.

Не могу сказать, за кого буду болеть в таком матче. Все решит футбольное поле. Странно радоваться, когда моя команда будет проигрывать», – рассказал президент ФК «10» корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

Мусагалиев с детства болеет за «Спартак» и даже купил квартиру у «Лукойл Арены».

В сентябре этого года ФК «10» сыграл с «Краснодаром» товарищеский матч, который закончился ничьей (2:2).

«Он живет командой». Мусагалиев бесконечно любит свой футбольный клуб

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
