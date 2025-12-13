Мусагалиев об игре со «Спартаком»: «В следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем»
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о планах сыграть со «Спартаком».
«Со «Спартаком» переговоров по игре пока что не было. Он переживает времена, когда ему не до разговоров с нами. Думаю, что в следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем. Или хотя бы наметим моменты, где можем соприкоснуться.
Не могу сказать, за кого буду болеть в таком матче. Все решит футбольное поле. Странно радоваться, когда моя команда будет проигрывать», – рассказал президент ФК «10» корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.
Мусагалиев с детства болеет за «Спартак» и даже купил квартиру у «Лукойл Арены».
В сентябре этого года ФК «10» сыграл с «Краснодаром» товарищеский матч, который закончился ничьей (2:2).
