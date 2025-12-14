Володя XXL и Алекс Стиль тренируются с «Союзом» Кузнецова

Володя XXL и экс-хавбек 2Drots Алекс Стиль были замечены на тренировке «Союза» Дмитрия Кузнецова .

Также с командой тренировались бывшие футболисты 2Drots Арчи, Алекс Шибаев , Щерба и экс-защитник «Броуков» Мура.

Напомним, Кузнецов объявил о создании медийной команды «Союз», которая примет участие в российской Кингс Лиге. За клуб может сыграть олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Турнир аналогичный испанской Кингс Лиге планируется провести в России в январе 2026 года. Медиакоманды сыграют в формате 6 на 6 (5 полевых и вратарь).