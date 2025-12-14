Сибскана: «Прогнозирую, что Азамат запланировал подмять под себя весь медиафутбол в 2026-м. После покупки кубков, амбиции выросли и появились новые цели»

Сибскана: Азамат Мусагалиев запланировал подмять под себя весь медиафутбол.

Бывший капитан «Амкала» Сибскана высказался о президенте ФК «10» Азамате Мусагалиеве .

«Главарь ФК «10» технично продвигает нарратив о ценности слов Николая Осипова – нашего президента МФЛ. Причем именно Азамат продавил перенос финала из Китая в Краснодар, а выглядит это как очередной ##### [косяк] Осипова. Хотя Коля как раз-таки сильно постарался, чтобы матчи были в Китае, но указом сверху было принято иное решение.

На заре Медиалиги Николай и вправду частенько попадал впросак с обещаниями, но практически все последние ###### [ошибки] лиги связаны с иными ее участниками.

Прогнозирую, что Азамат запланировал в 2026-м подмять под себя весь медиафутбол. После покупки кубков, амбиции выросли и появились новые цели. Не завидую, конечно, Осипову. Ему придется тяжело под нашествием орды врагов. Хочется его поддержать в этом нелегком сражении.

Кстати, если бы главари «Броуков» выдали подобный спич на видео – уже бы ставился вопрос об их исключении. Думайте», – сказал экс-капитан «Амкала ».

Мусагалиев заявил, что слова главы WINLINE МФЛ Осипова редко имеют подтверждение. Ранее Николай Осипов говорил, что весной ФК «10» сыграет с действующим участником Лиги чемпионов.