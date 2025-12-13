Мусагалиев о повышении налогов для букмекеров: «Трудности коснулись всех. В Десятке игрокам предложен новый гибридный контракт»

Азамат Мусагалиев: трудности коснулись абсолютно всех.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о последствиях нового закона о повышенных налогах для букмекеров для своей команды.

«Трудности коснулись абсолютно всех. Это новая реальность, в которой нужно быстро ориентироваться. С партнером решим, что отсечь, мешающее нам, и что добавить для тесного сотрудничества.

В «Десятке » игрокам предложен новый гибридный контракт. Гибридный он по временному принципу – сезон и межсезонье», – заявил президент ФК «10» корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

В ноябре Госдума повысила налоги для букмекерских компаний – по оценкам экспертов с 2026-го они будут платить примерно в 60 раз больше.

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся