Поликарп не сыграет в полуфинале Медиалиги с «На Спорте»

Хавбек «Родины Медиа» Поликарп пропустит полуфинал Winline Медиалиги.

Об этом сам Артем сообщил в своем телеграм-канале POLIKARP.

«Я пропускаю полуфинал… 😣

Сказать, что я расстроился? Ясень пень!

Краснодар, натуральное поле, фантастический стадион и, конечно же, наша команда!

Только одно, пацаны, вы можете больше, чем вы думаете», – написал Поликарп.

В 1/2 финала «Родина Медиа» сыграет с «На Спорте» 29 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.