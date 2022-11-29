Президент «На Спорте» опубликовал афишу к матчу против «Родины Медиа». На ней Текила и Тарасов изображены марионетками

Президент «На Спорте» Лев Соленов опубликовал афишу к полуфиналу Winline Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа».

На коллаже изображен сам Соленов, а также игроки и боссы «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов и Текила в образе марионеток.

Напомним, что ранее Тарасов и Текила играли за «На Спорте», но летом ушли из команды и основали свой клуб.

Матч между «На Спорте» и «Родиной Медиа». Матч состоится 29 ноября. Начало в 19:00.