«Сложно выбирать между Кутузом и Эдом: оба забивали в финале МФЛ-1, в Кубке России». Егоров о номинации «Игрок года»

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Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о претендентах на приз «Игрок года».  

«В номинации лучшего игрока года сложно выбирать между Кутузом и Эдом.

Оба забивали в финале МФЛ-1, оба забивали в Кубке, но Эд забил в переломном матче с «Амкалом», так что, думаю, он», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт/Дмитрий Егоров».

Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Игрок года»

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