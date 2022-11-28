«Сложно выбирать между Кутузом и Эдом: оба забивали в финале МФЛ-1, в Кубке России». Егоров о номинации «Игрок года»

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о претендентах на приз «Игрок года».

«В номинации лучшего игрока года сложно выбирать между Кутузом и Эдом.

Оба забивали в финале МФЛ-1, оба забивали в Кубке, но Эд забил в переломном матче с «Амкалом», так что, думаю, он», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт/Дмитрий Егоров».

Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Игрок года»