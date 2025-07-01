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Стиль ушел из 2Drots. Жека написал, что это был один из его любимейших игроков

Нападающий 2Drots Алекс Стиль покинул команду.

«Один из любимейших игроков. Спасибо за все Алекс!» – написал президент 2D.

Сегодня у Алекса вышел пост: «Не плачьте, потому что это закончилось. Улыбнитесь, потому что это было!» Скоро вернусь с теплыми мыслями. А пока – добрая грусть». 

Алекс Стиль был в 2Drots с 2022 года. Вместе с «самураями» 31-летний нападающий становится чемпионом МФЛ-1, МФЛ-2, МКС-2023 и Winline Суперкубка. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Жеки 2Drots
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