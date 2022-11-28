Защитник 2Drots отстал от поезда по пути в Краснодар

Защитник 2Drots Антон Пискунов отстал от поезда по пути на полуфинал Winline Медиалиги в Краснодар.

«Короче, братва, Тоху Пискунова оставили ночью в Ростове по случайности.

Проводник сказал, что будет длинная остановка, и поезд уехал без него», – написал Эдамс в своем телеграм-канале «я Эд, а не Эдик».

Пискунов догонял команду на «Ласточке» сообщил Эрик.

В полуфинале 2Drots сыграет с «Деньгами». Матч состоится 30 ноября. Начало в 19:00.