Герман Эль Класико, Николай Осипов и Александр Алаев номинированы на приз «Персона года» Winline Media Football Awards

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Winline Media Football Awards продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Персона года».

В список вошли: Герман Эль Класико, Николай Осипов, Дмитрий Егоров и Райзен, Прокоп, Александр Алаев.

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании

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