Абоубакар Мусса – новичок «Родины Медиа». Команда усилилась перед полуфиналом Winline Медиалиги
К «Родине Медиа» присоединился новый игрок. Им оказался Абоубакар Мусса.
Он уже был в заявке команды, но на поле не появлялся.
«С нами в Краснодаре новая частичка нашей команды из солнечного Камеруна – Абоубакар Мусса!
Добро пожаловать в команду», – написал клуб в своем телеграм-канале.
В 1/2 финала Winline Медиалиги «Родина Медиа» сыграет против «На Спорте». Матч состоится 29 ноября. Начало – в 19:00.
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