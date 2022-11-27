Абоубакар Мусса – новичок «Родины Медиа». Команда усилилась перед полуфиналом Winline Медиалиги

К «Родине Медиа» присоединился новый игрок. Им оказался Абоубакар Мусса.

Он уже был в заявке команды, но на поле не появлялся.

«С нами в Краснодаре новая частичка нашей команды из солнечного Камеруна – Абоубакар Мусса!

Добро пожаловать в команду», – написал клуб в своем телеграм-канале.

В 1/2 финала Winline Медиалиги «Родина Медиа» сыграет против «На Спорте». Матч состоится 29 ноября. Начало – в 19:00.