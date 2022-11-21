Текила: «Для меня «На Спорте» в этом сезоне – все: команды нет, медиа нет»
Босс «Родины Медиа» Текила поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Winline Медиалиги против «На Спорте»
– Будешь как-то поджигать перед матчем с «На Спорте»?
– Не вижу смысла. Для меня, к сожалению, «На Спорте» в этом сезоне – все. Даже куда бы они дальше ни прошли – это все: команды нет, медиа нет.
Футбольная составляющая имеется. Медиа нет вообще никакой. Цифры говорят за себя. Есть канал, который вообще никто не смотрит», – сказал Текила в интервью телеграм-каналу «Крысева».
Матч 1/2 финала МФЛ «Родина Медиа» – «На Спорте» состоится в 29 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00.
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