Текила: «Для меня «На Спорте» в этом сезоне – все: команды нет, медиа нет»

Босс «Родины Медиа» Текила поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Winline Медиалиги против

– Будешь как-то поджигать перед матчем с «На Спорте»?

– Не вижу смысла. Для меня, к сожалению, «На Спорте» в этом сезоне – все. Даже куда бы они дальше ни прошли – это все: команды нет, медиа нет.

Футбольная составляющая имеется. Медиа нет вообще никакой. Цифры говорят за себя. Есть канал, который вообще никто не смотрит», – сказал Текила в интервью телеграм-каналу «Крысева».

Матч 1/2 финала МФЛ – «На Спорте» состоится в 29 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00.