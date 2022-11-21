Боссы «Броуков» потратили 12 млн рублей на команду. Об этом заявил Некит на конференции

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После четвертьфиналов Winline Медиалиги состоялся очередной стрим. Президент «БроукБойз» Райзен высказывал недовольство поражением от «Денег» (0:1). На что ему ответил основатель 2Drots Некит.

Некит: Не надо было изначально собирать мужиков с пузом ### пойми кого – Кисы (полузащитник «Броуков» Никита Кисилев – прим. Sports.ru) бегают. Райзен, ###### стыд, ты «Арсенал» строил, а сейчас строишь ### пойми что.

Райзен: Они нормальные игроки, нормальная команда, я не знаю, надо просто как-то перестроиться. Я не знаю, что делать.

Некит: Надо перестройку делать, Тема!

Райзен: У меня нет желания, я вообще больше не хочу в медиафутболе находиться. Я все!

Некит: Ясен ### нет, пацан потратил 12 лямов и вылетел в четвертьфинале.

Райзен: Ну, реально, у меня нет. Я для себя интерес находил только в футбольном. У меня был один интерес в медиафутболе – это просто футбол и все. А этого футбола не оказалось.

Беседа состоялась на стриме Winline Медиалиги.

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