Глава МФЛ объяснил, почему «Газпром Арена» и стадион «Краснодар» не примут финал сезона

Президент Медиалиги Николай Осипов объяснил, почему финал второго сезона пройдет на стадионе академии «Краснодара».

«Мы хотели «Краснодар» большой, там начали устанавливать систему Fan ID, стадион закрыт на реконструкцию. По Питеру – мы стали заложниками календаря уже второй раз.

Первый раз – финал прошлого сезона, когда мы долго не могли определиться со стадионом, второй – сейчас, когда матч Кубка передвинули с ожидаемого 18 ноября на неделю вперед», – заявил Осипов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Финал второго сезона Winline Медиалиги пройдет 3 декабря, начало – в 19:00.