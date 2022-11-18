Защитник 2Drots Вагабонд сможет сыграть с «Амкалом» в четвертьфинале Медиалиги. КДК отменил его красную

Олег Вагабонд сможет сыграть за 2Drots с «Амкалом» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

КДК турнира отменил красную карточку, полученную в матче последнего тура регулярного чемпионата против SD Family (5:1).

«Я буду с «Амкалом»! Спасибо большое КДК. На самом деле я написал целое сочинение с описанием ситуации. И благо все это приняли с трезвым и холодным умом. Форза – ❤️», – написал Олег в своей телеге «Вагабонд муд».

Четвертьфинальный матч 2Drots и «Амкал» состоится 20 ноября. Начало в 16:30.