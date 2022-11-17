«Амкал» обыграл ВГИК в товарищеском матче. Ромарой снова сыграл за команду Германа, Форзарезор – забил

Теги Евгений Назаров 1997 Амкал 2Drots Ромарой Медиалига Форзарезор Медиафутбол

«Амкал» продолжает подготовку к четвертьфиналу Winline Медиалиги против 2Drots.

В среду вечером «Амкал» обыграл в товарищеском матче ФК ВГИК (4:0).

Голы забили ФорзарезорНазар, Кузя и Фанки.

Также за «Амкал» сыграл Ромарой – основатель и футболист «Ромы», экс-игрок «Амкала», автор первого гола в истории клуба.

Четвертьфинал 2Drots – «Амкал» состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча – в 16:30.

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