«Амкал» обыграл ВГИК в товарищеском матче. Ромарой снова сыграл за команду Германа, Форзарезор – забил
«Амкал» продолжает подготовку к четвертьфиналу Winline Медиалиги против 2Drots.
В среду вечером «Амкал» обыграл в товарищеском матче ФК ВГИК (4:0).
Голы забили Форзарезор, Назар, Кузя и Фанки.
Также за «Амкал» сыграл Ромарой – основатель и футболист «Ромы», экс-игрок «Амкала», автор первого гола в истории клуба.
Четвертьфинал 2Drots – «Амкал» состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча – в 16:30.
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