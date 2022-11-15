«Мы их катком переедем». Goody о матче с «Родиной Медиа»
Президент GOATS Goody поджигает перед матчем с «Родиной Медиа».
«Вам конец», – выставил Goody историю в инстаграме и отметил Текилу и Дмитрия Тарасова.
А затем написал им сообщения в их общий чат.
«Не будем загадывать, но мне кажется, мы «Родину» катком переедем», – добавил Goody.
Президент «Родины Медиа» Текила ему ответил.
«Гуди в себя что ли поверил или в чудо?», – написал Текила в своем телеграм-канале и прикрепил скриншот сообщения Goody.
Напомним, матч 1/4 финала Winline Медиалиги «Родина Медиа» – GOATS состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча в 19:30.
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