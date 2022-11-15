«Мы их катком переедем». Goody о матче с «Родиной Медиа»

Президент GOATS Goody поджигает перед матчем с «Родиной Медиа».

«Вам конец», – выставил Goody историю в инстаграме и отметил Текилу и Дмитрия Тарасова.

А затем написал им сообщения в их общий чат.

«Не будем загадывать, но мне кажется, мы «Родину» катком переедем», – добавил Goody.

Президент «Родины Медиа» Текила ему ответил.

«Гуди в себя что ли поверил или в чудо?», – написал Текила в своем телеграм-канале и прикрепил скриншот сообщения Goody.

Напомним, матч 1/4 финала Winline Медиалиги – GOATS состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча в 19:30.