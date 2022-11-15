Осипов об игре за команду Дружинина: «Я считаю себя мастером открываний. Хотя ребята поржут, наверное»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, почему сыграл за «Дружину».

– Вы вчера выходили и играли за «Дружину». Не хотели бы сыграть в каком-нибудь медийном матче от лиги?

– Я с удовольствием, я футбол люблю. Сейчас в него не играю, но вроде как есть время заняться своей физической формой, вернуться на тренировки, в зал, поэтому с удовольствием бы сыграл.

А «Дружина» подкупила меня двумя вещами. Первое, не каждому человеку удается сыграть против «Амкала», а тут был классный вариант. Вторая история, своим медийным составом. Очень достойная интересная команда и многих людей, которые там были, я видел только по телевизору.

А третье, самое интересное, но несостоявшееся – дебют Кузнецова, как футболиста, в противостоянии с «Амкалом». Я был уверен, что мы с Дмитрием Викторовичем выйдем и парочку «Амкалу» точно положим, но он не приехал, очень жаль. Такая совокупность этих факторов, просто не оставила мне вариантов, как приехать и сыграть за «Дружину».

– А вы на какой позиции играете?

– Меня сначала в опорку поставили, я говорю: «Парни, вы что травите?». Я мяч несколько лет не держал, не трогал, поэтому левым нападающим ушел играть, попроще и поближе к нападению. Я считаю себя мастером открываний, хотя ребята, которые со мной играли, наверное, поржут, – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «Sugar Fifa|Новости медийного футбола».

Состоялся товарищеский матч между «Амкалом» и «Дружиной». Николай Осипов сыграл первый тайм за команду Дружинина.