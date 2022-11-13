Жека сказал, что 2Drots сыграют на турнире в Казахстане: «По рукам ударили. Главное, чтобы нас там не убили»

Жека 2Drots подвел итоги регулярного чемпионата и сказал, что команда поедет на турнир в Казахстане.

– Закончился групповой этап, вы заняли 1-е место, но не было такого уверенного перевеса, как в 1 сезоне?

– Знаешь, что было? Мы в конце разогнались, реально почувствовали игру, наконец-то эмоции почувствовали, потому что с последней игры с Watch TV мы почувствовали ту атмосферу, которая у нас была в первом сезоне. Сегодня просто ее поддержали, устроили ранний отдых для казахов. Нормально, пусть отдохнут перед турниром.

– Тебе самому кайфово играть при такой атмосфере, когда такая грязь идет?

– Да, конечно. Я наоборот люблю такие матчи. Самые любимые матчи против SD, потому что и они горят, и мы горим. Мне в такой атмосфере больше нравится, медийный футбол – он про это. Да, они там переборщили немножко, но по эмоциям – мой самый любимый матч 2-го сезона.

– Вы поедете на турнир в Казахстан?

– Да!

– 100% уже?

– По рукам ударили, если ребята выполнят все свои обязательства, то да, поедем. Главное, чтобы нас там не убили. Знаешь, болельщики просто с трибун ##### на нас все не полетели. Я надеюсь, нас там хорошо встретят, – сказал Жека в интервью телеграм-каналу «Некласико».