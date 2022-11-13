Макей о двух дублях в двух матчах: «Мотивирует зеленое поле, круглый мяч и эмблема «Броуков»
Даниил Макеев высказался двух дублях в последних двух матчах.
– Что способствовало тому, что в последних двух матчах ты делаешь дубль?
– Я думаю, что это просто стечение обстоятельств. У нас хорошая команда хорошие исполнители, хорошо поставленная игра, мы раскрепощены на футбольном поле.
Так сложилось, что в этих двух матчах я забил. Дай бог, чтобы в следующих трех играх плей-офф мы все игры выиграем. И самое главное, чтобы мы забрали этот турнир. А кто забивает, не забивает – это дело десятое.
– Что тебя мотивирует?
– Зеленое поле, круглый мяч и эмблема «Броуков», – сказал форвард «БроукБойз» в интервью клубному телеграм-каналу.
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