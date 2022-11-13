Макей о двух дублях в двух матчах: «Мотивирует зеленое поле, круглый мяч и эмблема «Броуков»

Даниил Макеев высказался двух дублях в последних двух матчах.

– Что способствовало тому, что в последних двух матчах ты делаешь дубль?

– Я думаю, что это просто стечение обстоятельств. У нас хорошая команда хорошие исполнители, хорошо поставленная игра, мы раскрепощены на футбольном поле.

Так сложилось, что в этих двух матчах я забил. Дай бог, чтобы в следующих трех играх плей-офф мы все игры выиграем. И самое главное, чтобы мы забрали этот турнир. А кто забивает, не забивает – это дело десятое.

– Что тебя мотивирует?

– Зеленое поле, круглый мяч и эмблема «Броуков», – сказал форвард «БроукБойз» в интервью клубному телеграм-каналу.