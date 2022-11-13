Млечный пропустит остаток сезона из-за травмы

Врач «Амкала» Артем Рыженко сообщил, что Млечный пропустит остаток сезона из-за стрессового повреждения таранной кости.

«Возникло стрессовое повреждение таранной кости, это травма, которая характерна для ситуаций, когда нагрузка систематически превышает восстановительные резервы организма.

Говоря по-русски, костная ткань не успевает восстановиться после тренировок и матчей. Кость – это не кусок кальция, а вполне живая и постоянно обновляющая ткань. Прыжки, удары по мячу, бег – все это вызывает микротравматизацию кости, но в норме она успевает восстановиться.

В случае, если нагрузка превышает резервы организма – микроповреждения накапливаются и перерастают уже в более крупные. Постепенно, костный отек начиная с надкостницы проникает вглубь кости, чем глубже – тем более высокую степень повреждения мы ставим.

В данном случае скорее всего 3-я (нет линии перелома, но отек проникает достаточно глубоко, но нет линии перелома). Последняя – 4-я это уже стрессовый перелом, то есть кость в результате накопления таких микротравм ломается.

Также после летней травмы сохраняется дефект хряща. И это уже никуда не денется и может быть причиной синовитов и болей при резком повышении нагрузки», – написал Рыженко в своем телеграм-канале «Артем Рыженко | Спортивная медицина».