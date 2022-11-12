🔥 2Drots и «Амкал» сыграют в 1/4 финала Winline Медиалиги

2Drots и «Амкал» вышли друг на друга в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Амкал» накануне обыграл «Рому» (1:0) в матче 9-го тура и поднялся на промежуточное 3-е место. Тем не менее «На Спорте» в случае победы над Tamo Junto мог вернуться на 3-ю строчку, а «Амкал» тогда опускался на 4-ю позицию.

Сегодня «На Спорте» разгромил бразильцев (3:0) и, заняв итоговое 3-е место в регулярном чемпионате, в четвертьфинале попал на «Наших Парней», которые финишировали вторыми в группе B.

«Амкал» закончил регулярку на 4-м месте и, таким образом, вышел на победителя группы B – 2Drots.

Матчи 1/4 финала Медиалиги пройдут 20 ноября в Одинцове.