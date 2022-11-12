2Drots вышли в плей-офф Медиалиги с 1-го места и могут сыграть с «Амкалом»

В 9-м туре Winline МФЛ 2Drots разгромили (5:1) и гарантировали себе 1-е место в группе B.

«Дроты» опередили «Наших парней», которые занимают 2-ю строчку, на одно очко.

По итогам регулярного чемпионата 2Drots имеют в своем активе 5 побед, 2 ничьих и 1 поражение, в сумме – 17 очков.

В плей-офф 2Drots сыграют с командой, которая займет 4-е место в группе A: «Амкал» или «На Спорте».

Все зависит от результата игры – , которая состоится сегодня, 12 ноября. Начало – в 21:30 по московскому времени.