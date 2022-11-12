Левшук об увольнении Бабина: «Я обрадовался»

Защитник «Амкала» Арсений Левшук прокомментировал уход главного тренера команды Юрия Бабина.

– Хотелось бы поговорить про Бабина. Как ты узнал о его уходе? Какая была твоя первая реакция?

– Герман написал в чат, что он принял решение расстаться с ним, так узнал. Ну, я обрадовался.

– Почему?

– Как будто что-то было не так. Не берем начало, а последние две недели было что-то не так. Нужно было что-то менять.

– Смотрел его интервью?

– Да.

– У тебя остались к нему вопросы? Это высказывание про Маврина?

– Все, что сказано про Васю, дичь полная, например, тот момент, что он его подсиживал, как по мне, это бред! А по поводу тренировок, что они уходил, этого я не знаю. Что там еще было?

– Что он с ним не коммуницировал. Бабин шел на связь, а Вася сливался и через Германа все делал.

– Этого я не знаю, но Вася 100% его не подсиживал. Знаешь, мне не понравилось, когда он сказал, что не того человека кикнули из команды. Сейчас, как мне кажется, сложно представить «Амкал» без Васи, потому что он ключевой игрок, ключевая медийная единица, которая у нас есть. Сейчас сложнее представить «Амкал» без Марвина, чем Бабина без «Амкала».

– У тебя с ним какие отношения?

– Непонятные, скажу так. Я не раскусил его, не до конца понял его специфику работы. У меня даже остались вопросы к нему по поводу себя конкретно, по поводу того, что происходило. Наверное, были обычные отношения тренера и игрока. Знаешь, как будто нить недопонимания была.

– Как будто команда обрадовалась уходу Бабина?

– За всю команду не буду говорить, а я был рад.

– Не обидно, что он не попрощался?

– Нет, почему он должен это делать?

– Ну, он главным тренером был 2 месяца.

– Мне без разницы было. Просто ушел, а попрощался или нет – его дело.

–Не хочешь написать ему?

– Пожалуй, минус, – сказал Левшук в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.