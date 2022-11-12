SD Famiy не сыграет в плей-офф Медиалиги после разгрома от 2Drots (1:5)

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2Drots разгромили SD Family во втором субботнем матче 9-го тура Winline Медиалиги (5:1).

«Дроты» благодаря этой победе выиграли группу.

SD Family потерял шансы пробиться в плей-офф.

Суббота, 12 ноября

2Drots – SD Family – 5:1 (1:1)

2Drots: Сычев, Сэмио, Степ, Саля, Писк, Талабко, Фрол, Манна, Фартуна, Стиль, Гаучо.

SD Family: Аханов, Наим, Влад, Дося, Сула, Берг, Абпаз, Далер, Сыдыкбек, Абикен, Бачек.

Голы: 1:0 – Манна, 1:1 – Сыдыкбек, 2:1 – Карат, 4:1 – Сергеев (бонусный), 5:1 – Слон.

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