SD Famiy не сыграет в плей-офф Медиалиги после разгрома от 2Drots (1:5)
2Drots разгромили SD Family во втором субботнем матче 9-го тура Winline Медиалиги (5:1).
«Дроты» благодаря этой победе выиграли группу.
SD Family потерял шансы пробиться в плей-офф.
Суббота, 12 ноября
2Drots – SD Family – 5:1 (1:1)
2Drots: Сычев, Сэмио, Степ, Саля, Писк, Талабко, Фрол, Манна, Фартуна, Стиль, Гаучо.
SD Family: Аханов, Наим, Влад, Дося, Сула, Берг, Абпаз, Далер, Сыдыкбек, Абикен, Бачек.
Голы: 1:0 – Манна, 1:1 – Сыдыкбек, 2:1 – Карат, 4:1 – Сергеев (бонусный), 5:1 – Слон.
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