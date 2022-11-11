Дисквалифицированный за ставки арбитр временно не будет судить матчи Winline Медиалиги
Технический директор Winline Медиалиги заявил, что судья Максим Зобов временно отстранен от работы.
Накануне появилась информация, что арбитр, работавший на матчах МФЛ и низших дивизионах России, был дисквалифицирован по решению комитета по этике за ставки.
«О ситуации мы слышали, судить он пока не будет.
Мы пока не делаем никаких выводов. Информация была в телеграм-каналах, официального релиза РФС не было, а комитет по этике не может признать вину.
Мы пока, естественно, поставили Максима на паузу. Мы немного переписывались, диалог с ним, конечно, состоится. Но в этом туре мы его не ждем, – сказал Дмитрий Кортава телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».
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