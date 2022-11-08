«Моя психика просто не выдержит». Володя XXL покидает «БроукБойз»

Нападающий «БроукБойз» Володя XXL покидает команду на неопределенный срок.

«Чувачки, ушел я из футбола, мне нужна пауза, не буду играть сейчас. Моя психика не выдержит просто.

Я буду бегать, тренироваться для себя в зале, но я ухожу на неопределённый срок из Броуков.

Я проиграл во всех аспектах – в первую очередь, проиграл себе. Я не смог показать тот уровень, который от меня все ждали.

Вам же виднее, пальчиками на клавиатуре напечатать – а мне ходить и всю неделю думать: «а как я сыграл?», о незабитом моменте...

Комментаторы, кто это пишет – вы меня #######. Зачем? Вы не понимаете, что можете до суицида довести?

У меня такой характер – загоняю себя в еще большие тупики. Когда это закончится», – заявил Володя на ютуб-канале «ФК Броуки».