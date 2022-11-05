«Десятка» сыграет с «Родиной Медиа» в Медиалиге

В заключительном матче субботы в 8-м туре Winline Медиалиге сыграют ФК «Десять» и «Родина «Медиа».

«Родина Медиа» уже обеспечила себе плей-офф и, как минимум, второе место в турнирной таблице.

«Десятка» подходит к матчу на 5-м месте в группе А, отставая на 4 очка от «Амкала», который идет 4-м.

В плей-офф выйдут команды, занявшие в своих группах первые четыре места.

5 октября, суббота

ФК «Десять» – «Родина Медиа». Начало в 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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