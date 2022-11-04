Экс-хавбек «Анжи» Мухаммад: «Я поиграл в ФНЛ и скажу, что Медиалига ничем не отличается»

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Бывший полузащитник «Анжи» Шариф Мухаммад рассказал об уровне медийного футбола.

32-летний футболист играет в Winline Медиалиге за GOATS.

– Я в июле с семьей прилетел из Азии в Россию. Сейчас поддерживаю форму в Медиалиге перед тем, как снова уехать из страны. Не сказать, что я рассчитываю остаться в России на долгий срок, у меня есть несколько вариантов в Азии.

– Уровень в Медиалиге позволяет поддерживать форму, чтобы потом вернуться в профессиональный футбол?

– Все индивидуально. Но в большинстве команд есть ребята с футбольным прошлым, так что уровень неплохой, заруба за зарубой.

Если раньше здесь было больше артистов, то сейчас игроки с неплохим уровнем. Я поиграл в ФНЛ и скажу, что Медиалига ничем не отличается, – рассказал Мухаммад.

Сегодня хавбек объявил, что уходит из GOATS из-за разногласий с тренером Дмитрием Градиленко.

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