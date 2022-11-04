«Ромарой – говно» петь нельзя». Стюарды запретили кричалку на матче «Рома» – «Броуки»

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров рассказал, что стюарды запретили скандировать «Ромарой – говно».

«Броуки» играют с «Ромой» Ромароя в 8-м туре Winline Медиалиги.

«Пришел стюардер и говорит, что Ромарой – говно петь нельзя», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Затем босс «Броуков» опубликовал изображение, на котором написано, что по законодательству запрещено оскорблять других лиц и совершать действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

«##### футболу в России. ###### стыд. Реально за «Ромарой – говно» полицию вызывают», – добавил Егоров.