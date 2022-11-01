Егоров о сделке Германа и Ромароя: «Бери 300, иныче выглядит как подаяние»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию о том, что Герман заплатит «Роме», если она победит «Броуков».

«Ромыч, 150 на команду в среднем – это несерьезно. Даже побухать не сходите! Проси 300, иначе выглядит как подаяние.

Ждём, кстати, внезапно открывшегося трансферного окна. Чисто по случайности на новые аренды: «Вы ж хотели отдать Володю на 1 матч – теперь мы разрешили», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Егоров / Едим спорт».

Матч 8-го тура Winline Медиалиги «Броуки» – «Рома» состоится 4 ноября. Начало – 19:00.