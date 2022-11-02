Клубы Winline Медиалиги платили футболисткам по 10-20 тысяч рублей за приезд. За победу – 30-40

Стало известно, сколько клубы Winline Медиалиги заплатили профессиональным футболисткам за участие в женском челлендже.

«По нашей информации, некоторые клубы MFL, чтобы заполучить профессиональную футболистку к себе в команду для участия в челлендже, платили 10-20 тысяч рублей за приезд.

А за победу еще 30-40 тысяч» – сообщает телеграм-канал «Некласико».

Девушки из сборной России едут на челлендж Медиалиги. Клубы заявляли своих жен и подруг, а теперь спохватились