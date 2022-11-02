Кутуз и Арчи не сыграют за 2Drots в матче против Watch TV

Форвард 2Drots Кутуз и крайний защитник Арчи не сыграют в 8-м туре Winline Медиалиги против Watch TV.

Кутуз пропустит игру из-за поездки в Сочи на 4 дня – там состоится финал чемпионата России по футболу 8х8.

Арчи получил травму на тренировке перед игрой 7-го тура с (0:0). Он избежал серьезного повреждения, но матч с пропустит.

Матч Watch TV – 2Drots состоится в пятницу, 4 ноября. Начало – в 21:30 по московскому времени.