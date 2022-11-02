Кутуз и Арчи не сыграют за 2Drots в матче против Watch TV
Форвард 2Drots Кутуз и крайний защитник Арчи не сыграют в 8-м туре Winline Медиалиги против Watch TV.
Кутуз пропустит игру из-за поездки в Сочи на 4 дня – там состоится финал чемпионата России по футболу 8х8.
Арчи получил травму на тренировке перед игрой 7-го тура с Fight Nights (0:0). Он избежал серьезного повреждения, но матч с Watch TV пропустит.
Матч Watch TV – 2Drots состоится в пятницу, 4 ноября. Начало – в 21:30 по московскому времени.
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