Глава Медиалиги: «3-й сезон будет реформирован. 4-й удивит форматом и своим существованием»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на следующие сезоны.

– Есть ли у вас какие-то идеи, которые вы хотели бы привнести в 3 сезон, но пока они не нашли отклика?

– Скажем так, что 3-й сезон точно будет реформирован из 2-го. Сокращение команд – это уже не новость, плюс еще пару сюрпризов готовим. А 4-й сезон, я думаю, что удивит многих: и форматом, и командами, и вообще своим существованием. Много чего интересного будет.

– Подразумевается, что, возможно, что-то не в России будет проходить?

– Ты прям забегаешь вперед. Подожди, еще целый год, а ты уже хочешь ответы на вопросы, – рассказал Николай Осипов в интервью телеграм-каналу «SUGAR FIFA|Новости медийного футбола».