Прокоп о Германе Эль Класико: «Он гордится мной»

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Полузащитник «Ботева» Прокоп поблагодарил президента «Амкала» Германа Эль Класико за помощь.

«Он мной гордится, но в этом всем огромная заслуга его и людей, которых он собрал в «Амкале», – написал Миша в телеграм-канале PROKOP.

Ранее сам Прокоп писал в своих соцсетях короткое послание Герману: «Шеф, я люблю тебя».

Напомним, что матч 7-го тура с Reality стал прощальным для Михаила в «Амкала». Он подписал 3-летний контракт с болгарским «Ботевым».

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