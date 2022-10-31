Прокоп о Германе Эль Класико: «Он гордится мной»

Полузащитник «Ботева» поблагодарил президента «Амкала» Германа Эль Класико за помощь.

«Он мной гордится, но в этом всем огромная заслуга его и людей, которых он собрал в «Амкале», – написал Миша в телеграм-канале PROKOP.

Ранее сам Прокоп писал в своих соцсетях короткое послание Герману: «Шеф, я люблю тебя».

Напомним, что матч 7-го тура с стал прощальным для Михаила в «Амкала». Он подписал 3-летний контракт с болгарским «Ботевым».