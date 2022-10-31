Биг Смоук: «Жду когда медийный футбол вернется. Он мертв»

Нападающий 2Drtos Биг Смоук прокомментировал видос, на котором он кричит: «Я труп!»

– Видел, как залетел видос, где ты кричишь «Я труп!»?

– Да, видел.

– Это не игра? Подумали, что ты наигранно закричал.

– Ну те люди, которые так пишут, я думаю, они знают, какой я и так далее. Они лично меня знают, я им могу сказать – херню про меня не пишите. Если я говорю так – это мои настоящие эмоции. По сути я ничего не показал на поле, я труп. Хорошо, возьму [во внимание] еще то, что там были футбики и так далее, но честно, желания сейчас в футбол играть нет у меня.

– По сути ты официально завершаешь карьеру?

– Я не завершаю карьеру. Я жду когда медийный футбол вернется, так как он – мертв, – сказал Биг Смоук в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого.