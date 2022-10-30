Турнирная таблица Медиалиги. «Родина Медиа» лидирует в группе А, «Рома» потеряла шансы на плей-офф. «Наши Парни» – первые в группе Б
Турнирная таблица Winline Медиалиги после 7-го тура.
В группе А «Родина Медиа» обыграла «Рому» (3:0) – 18 очков. Отрыв от «Броуков», которые пропустили тур 5 очков.
«Амкал», который на этой неделе выиграл челлендж, с 9 очками занимает третье место.
«Рома» уже точно не сыграет в плей-офф – 1 очко.
В группе Б лидируют «Наши Парни», сыгравшие с «Рубином» вничью (2:2) – 12 очков. Следом идут 2Drots – 11 очков.
Все команды группы сохраняют шансы на плей-офф.
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