Турнирная таблица Медиалиги. «Родина Медиа» лидирует в группе А, «Рома» потеряла шансы на плей-офф. «Наши Парни» – первые в группе Б

Турнирная таблица Winline Медиалиги после 7-го тура.

В группе А обыграла «Рому» (3:0) – 18 очков. Отрыв от «Броуков», которые пропустили тур 5 очков.

«Амкал», который на этой неделе выиграл челлендж, с 9 очками занимает третье место.

«Рома» уже точно не сыграет в плей-офф – 1 очко.

В группе Б лидируют , сыгравшие с вничью (2:2) – 12 очков. Следом идут 2Drots – 11 очков.

Все команды группы сохраняют шансы на плей-офф.